Castelvetrano, al via il "Sostegno Economico Inclusione Sociale" nei sei comuni del Distretto 54

di: Mariano Pace - del 2025-10-08

Pronto a scattare nei sei comuni del Distretto Socio-Sanitario n.54 di Castelvetrano l’importante
progetto socio-assistenziale di: "Sostegno Economico Inclusione Sociale (S.E.I.S.)". Il piano progettuale è inserito nell’ambito del piano di zona 2013/2015, legge 328/2000 del Distretto Socio Sanitario n.54 di Castelvetrano, II e III Implementazione.

    • La finalità del progetto è quella di: “contrastare la povertà e favorire l’inclusione socio-lavorativa, garantendo dignità alla persona, solidarietà, senso civico e reinserimento lavorativo". Saranno complessivamente impiegate 82 unità, così distinte: 38 per Castelvetrano (comune capofila), 14 per Campobello di Mazara, 14 per Partanna,8 per Santa Ninfa, 4 per Poggioreale e 4 per Salaparuta.

    Verranno utilizzate in attività che vanno: dall’ausilio a vigilanza, pulizia e piccola manutenzione di immobili comunali alla pulizia di spazi ed aree pubbliche. Riceveranno un compenso mensile di 500 euro, esente da ogni ritenuta fiscale, per 80 ore mensili e per tre mesi. Dovranno frequentare un corso di formazione di 12 ore. Per loro non si instaurerà rapporto di lavoro con i rispettivi comuni.

    • Possono presentare relativa domanda i cittadini residenti in uno dei comuni del distretto n.54, con reddito familiare 2024 non superiore al minimo vitale INPS. Per ogni nucleo familiare, la domanda potrà essere presentata da un solo componente. Le istanze (con allegata documentazione richiesta) vanno presentate entro e non oltre il 20 ottobre 2025, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o brevi manu direttamente presso l’Ufficio protocollo del proprio Comune di residenza.

    Nella formazione degli elenchi per comune, sarà data priorità in base al reddito familiare più basso rispetto al minimo vitale. In caso di parità, sarà data precedenza al più giovane. Il relativo avviso pubblico, riferito al progetto, porta la firma di Simone Marcello Caradonna, responsabile dell’Ufficio di Piano Distrettuale.

