Castelvetrano, grande partecipazione di pubblico alla Giornata dedicata alla Salute Mentale

di: Redazione - del 2025-10-11

A Castelvetrano, il Centro di Salute Mentale è stato protagonista di una giornata di sensibilizzazione e partecipazione dedicata al benessere psichico e all’inclusione sociale. Ieri mattina, a Castelvetrano, nel Sistema delle Piazze, tantissimi giovani delle scuole castelvetranesi e tanta gente sensibile alla tematiche legate alla salute mentale si sono dati appuntamento per stare insieme all'insegna della musica e della condivisione.

    • Il Centro di Salute mentale, diretto dalla dott.ssa Tiziana Ziletti, ha voluto celebrare la giornata, con un nutrito programma, in collaborazione con l'ASP e il comune di Castelvetrano. Nel corso della mattinata diversi studenti delle scuole castelvetranesi sono saliti sul palco con vari strumenti musicali, dimostrando tanto talento. Anche i pazienti del centro diurno di Castelvetrano, si sono esibiti con balli di gruppo e canzoni. Da sottolineare la grande presenza di giovani. Nella foto, in copertina, lo staff del Centro di Salute mentale di Castelvetrano.

