Folgore, i rossoneri pareggiano a Montelepre dopo aver condotto la gara per quasi un’ora

di: Redazione - del 2025-10-19

La Folgore di mister Marino pareggia a Montelepre dopo aver chiuso la prima parte della gara in vantaggio meritatamente grazie al goal del castelvetranese Filippo Salvo. I locali trovano il pareggio al minuto 58 con Lindner. Rossoneri in dieci uomini per l'espulsione al 44esimo di Mele. Risultato positivo per i rossoneri che attendono i nuovi rinforzi nei prossimi giorni. Oggi a Montelepre é mancato Alexandre Korè che ha rescisso il contratto con la società. Domenica al Paolo Marino arriverà la sorpresa del campionato, il Castellammare di mister Mione che si trova seconda in classifica dietro Licata e Marsala.