  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Folgore, i rossoneri pareggiano a Montelepre dopo aver condotto la gara per quasi un’ora

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-10-19

Commenti
Immagine articolo: Folgore, i rossoneri pareggiano a Montelepre dopo aver condotto la gara per quasi un’ora

La Folgore di mister Marino pareggia a Montelepre dopo aver chiuso la prima parte della gara in vantaggio meritatamente grazie al goal del castelvetranese Filippo Salvo. I locali trovano il pareggio al minuto 58 con Lindner. Rossoneri in dieci uomini per l'espulsione al 44esimo di Mele. Risultato positivo per i rossoneri che attendono i nuovi rinforzi nei prossimi giorni. Oggi a Montelepre é mancato Alexandre Korè che ha rescisso il contratto con la società. Domenica al Paolo Marino arriverà la sorpresa del campionato, il Castellammare di mister Mione che si trova seconda in classifica dietro Licata e Marsala. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7
  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Casa Azzurra apartments h2
  • Hardcore palestra H2 dal 15 settembre
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • multimedical Tac dal 7 gennaio al 7 marzo 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    09 Ottobre - Il lettore scrive: "Continuano le perdite idriche nel tratto SP 81 Triscina-Castelvetrano"

    02 Ottobre - Il lettore scrive: “Da una settimana perdita idrica strada secondaria verso Triscina”

    01 Ottobre - "Eccellenza e umanità nel reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera di elogio da parte di un paziente

    19 Settembre - Il lettore scrive: "Rifiuti in via Errante Vecchia, proseguono nonostante le telecamere"

    17 Settembre - Il lettore scrive: "Esterno della palestra Scuola Enrico Medi indecente"

    I più letti

    Castelvetrano, un 35enne fermato con coltello dopo aver importunato un passante. Bloccato e posto in stato di fermo

    Castelvetrano, forte nubifragio abbattutosi in città e nelle borgate. Allerta gialla della Protezione Civile fino a tutto il 16 ottobre

    Favara, ritrovato il corpo di Marianna Bello. Da settimane si erano perse le sue tracce

    Castelvetrano, II edizione della Sagra del Pane nero 18-19 ottobre. Ecco il programma completo

    Castelvetrano, ennesimo furto con rottura del finestrino, oggi nei pressi della scuola elementare Di Matteo

    Lube store p1 dal 7 ottobre