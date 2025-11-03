Castelvetrano Ricorda, il giornalista Cesare Zavattini in visita nel febbraio 1974

di: Salvatore Di Chiara - del 2025-11-03

(ph. Paolo Monti - Disponibile nella biblioteca digitale BEIC e caricato in collaborazione con Fondazione BEIC. L'immagine proviene dal Fondo Paolo Monti, di proprietà BEIC e collocato presso il Civico Archivio Fotografico di Milano. Servizio fotografico : Milano, 1975 / Paolo Monti. - Stampe: 4 : Positivo b/n, gelatina bromuro d'argento/ carta, 24x30. - ((Al verso delle stampe manoscritto: "Giorgio De Chirico, 1955", "Milano 06/ Cesare Zavattini", "da Mostra Torino", "Don Ruscelta R5000". Sul coperchio della scatola manoscritto: "Ritratti".)

“La mia complicità con l’Antigruppo non ha delle ragioni complicate. Mi pare che l’Antigruppo concentri delle scontentezze, delle tensioni, delle speranze che se anche si servono della letteratura vorrebbero questa superare, sentendo che il momento italiano che stiamo vivendo, se abbiamo la forza di viverlo con decisione, punta su un aut-aut”.

Sono le parole d’esordio con le quali Cesare Zavattini fece il suo ingresso a Castelvetrano. Correva l’anno 1974, precisamente il mese di febbraio, quando il giornalista italiano accettò l’invito dell'Antigruppo per presiedere nella nostra città un evento interessante. La sua partecipazione era legata - oltre all’amicizia con gli stessi appartenenti - anche per promuovere il forte dissenso con l’attualità (sociale ed economica) del periodo. Usciti dal boom economico del Sessanta, e dopo le contestazioni “sessantottine”, i cosiddetti “Settanta” avevano creato una forte illusione nel popolo italiano. Gli anni di piombo stavano devastando il nostro territorio con una serie di stragi. Le manifestazioni volevano svegliare le coscienze popolari a nutrirsi di “strumenti culturali” lontani dalle armi. Un modo per distaccarsi dalle fazioni estremiste e incontrollabili.

Chi era Cesare Zavattini? È stato uno dei massimi interpreti del neorealismo italiano. Oltre a svolgere

l’attività di giornalista, fu anche un ottimo sceneggiatore, poeta e scrittore. La sua lunga storia fu un concentrato di racconti. Di vita quotidiana, di un territorio spaccato in due e spesso, con senso

ironico e celebrativo, ne raccontava i passaggi salienti. La visita a Castelvetrano culminava dopo un viaggio nel sud Italia. Subentrò un senso di appartenenza che lo legava appunto con i territori meridionali. Vide con i suoi occhi l’incresciosa situazione in cui versavano interi paesi e per lui, amante delle sceneggiature, rappresentò il modo giusto per portare avanti idee e costumi. Castelvetrano fu tappa definita “intelligente”. Il momento giusto per riappacificarsi con l’animo e… gli animi arrabbiati. E quel tempo trascorso in casa nostra diede la spinta per creare - successivamente - l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.

Di seguito, le parole di Zavattini dedicate alla gente castelvetranese: “È terminato il tempo del lamento, per alto e nuovo che possa essere: esso diventa vecchio, quindi inefficace nell’istante medesimo in cui fornica con le idee che contrastiamo cercando perfino di fruire dei vantaggi che l’istituto letterario così saldo nelle mani della borghesia offre. Il pericolo dell’Antigruppo, che assomma, dicevo, tante potenti ragioni contro il Nord, intraprende la struttura letteraria della lotta del pensiero, consiste nell’attribuire al Nord ancora una supremazia che invece non c’è; essere contro il Nord è una presa di posizione così dura e radicale che non avrei dovuto essere interpellato neppure io dell’Antigruppo”.

Dietro al personaggio si celava una polemica stizzita, un invito a calcare strade diverse, non di spaccatura. Infatti, nel prosieguo del suo discorso aggiunse: “Più esso è spietatamente Sud più è nazionale, poiché l’antitesi Nord e Sud investe uno dei due/tre problemi cardine, e non si risolvono né si sfiorano nemmeno con la più bella poesia del mondo. Il Nord è là che aspetta, con la sua editoria, di amministrare il talento del Sud. L’Antigruppo dovrebbe pubblicare qualche cosa di impubblicabile, di rifiutabile dal Nord, correre il rischio di una settarietà che non è tale ma non può non essere considerata tale oggi…”.

Cosa rimane della visita castelvetranese di Zavattini? Le parole? Il singolo episodio? Il tono polemico? La strada da percorrere? A distanza di 51 anni, tanti, le sue parole fanno riflettere. E possiamo rispondere, con pacatezza… ai posteri l’ardua sentenza.