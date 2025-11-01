  • A3 Conad
Ladri in azione a Menfi, bottino di 40 mila euro ai danni di una tabaccheria

di: Redazione - del 2025-11-01

(ph. belicenews.it)

(ph. belicenews.it)

Furto perpetrato da malviventi a Menfi, ai danni di una rivendita di Tabacchi in via via del Serpente. I ladri, entrati all'interno, dopo aver forzato una porta d'ingresso secondaria e disattivato il sistema d'allarme, hanno prelevato numerose stecche di sigarette, biglietti Gratta&Vinci e qualche migliaio di euro in contante.

    • Secondo una prima stima, il bottino si aggirerebbe attorno ai 40 mila euro. Sul furto indagano i carabinieri della caserma di Menfi.

