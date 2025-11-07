Maltempo, Protezione Civile dirama allerta meteo per la giornata di oggi. Previste piogge anche sabato e domenica

di: Comunicato Stampa - del 2025-11-07

Dalle prime ore di oggi, venerdì 07 novembre 2025, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Pertanto la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta gialla che riguarderà tutta l'isola. Previsioni per il weekend: precipitazioni sparse che si protrarranno fino alla giornata di domenica 9 novembre 2025