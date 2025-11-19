  • A3 Conad
Agricoltore di 62 anni perde la vita sotto il suo trattore. Morto un uomo a Menfi

del 2025-11-19

Un agricoltore di 62 anni ha perso la vita oggi in un tragico incidente sul lavoro avvenuto in contrada Cinquanta. L'uomo si trovava alla guida del suo trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato non lasciandogli scampo.  Nonostante il veicolo fosse cabinato, il 62enne è rimasto intrappolato sotto le lamiere, morendo sul colpo.  Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Fonte belicenews.it

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca "Mi piace" su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

