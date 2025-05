Festa del 1°maggio, grande partecipazione dei giovani. Lentini: "Dimostrazione di risveglio della comunità"

di: Redazione - del 2025-05-02

È stato un giorno di festa ieri a Castelvetrano dopo trent’anni fino al Sistema delle Piazze si è visto sfilare un importante numero di trattori, camion e mezzi pesanti. In tanti hanno apprezzato questa iniziativa hanno deciso di partecipare ricordando gli antichi pasti del passato quando la festa del Primo maggio era una festa non soltanto sentita ma anche molto partecipata. Anche nel pomeriggio musica e animazione per le vie di Marinella di Selinunte e tanta gente fino a tarda sera, all'insegna del sano divertimento.

Tanti anche i giovani alla guida di mezzi agricoli che ai nostri microfoni durante la diretta hanno confermato l’amore per la propria terra e il piacere e la volontà determinata di proseguire il percorso proietto nel settore agricolo, posto avanti dai nonni e dei papà.

Tra i giovani abbiamo ascoltato la testimonianza di un castelvetranese che ama la terra: "Ho voluto partecipare con questo trattore, che rappresenta la storia della famiglia - il giovane Ippolito racconta - è stato acquistato da mio nonno 50-60 anni fa. Con mio padre portiamo avanti l'azienda agricola. C'è futuro nella terra facendo le cose giuste. Non riesco ad immaginarmi di aprire un'azienda al nord. Mi piace la natura da quando sono piccolo".

Le dichiarazioni del Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini che assieme alla sua Amministrazione ha voluto fortemente l'organizzazione dell'evento: "La Repubblica è fondata sul lavoro, noi quest'anno abbiamo fatto un recupero da oltre trent'anni di questa tradizione e la dedichiamo proprio alla sicurezza sul lavoro perchè è uno dei temi centrali. E' possibile realizzare manifestazioni come queste, ci sono una trentina di carri e trattori, perchè c'è la partecipazione con i loro mezzi di lavoro. Questa manifestazione dimostra che in questo modo si risveglia la comunità e si coinvolgono le forze sane e lavorative a costo zero. Dobbiamo lavorare sulla sinergia per il recupero di risorse umane, e lì che dobbiamo lavorare molto ed impegnarci per la città".