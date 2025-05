Scavi per Progetto Terna, il Dir. Parco Dott. Crescente: "Saggi di studio da due anni, prassi per vincolo archeologico"

di: Redazione - del 2025-05-02

In merito alla notizia degli scavi a Marinella nella via Pitagora, ve ne avevamo parlato in un precedente articolo , la redazione di CastelvetranoNews.it ha incontrato il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Dott. Felice Crescente che ha spiegato e chiarito.

"Le aree attorno al parco sono state sottoposte a vincolo del paesaggio ed a vincolo archeologico Nel caso di Terna che entrerà sulla costa di Selinunte c'è un vincolo archeologico e paesaggistico per almeno 300 m dalla costa. Quando si fanno queste opere - spiega Crescente - di grande rilevanza la sovrintendenza prima di emettere il parere per dare l'autorizzazione chiede alla società che fa queste opere di, in qualche modo, rimborsare ove fare delle opere compensative. Nel caso di Terna delle opere compensative saranno destinate al Comune, probabilmente, per il depuratore e nel caso nostro un'altro contributo però compensativo al parco per fare delle cose ancora da stabilire nel contratto con Terna.

A parte questo però tecnicamente quando deve essere fatta un'operazione, un'opera di queste dimensioni, la sovrintendenza - continua il Direttore - chiede di fare un'attività di "archeologia preventiva" propedeutica, a costo di Terna, una società di archeologia che fa un piano di saggi che viene approvato dalla sovrintendenza per capire ed evitare che magari passando da lì si possono trovare dei reperti. Questo succede in tutto il mondo ovunque, in Italia forse ultimamente un po' di più ma se andate in Inghilterra o andate da qualsiasi altra parte l'archeologia, gli archeologi lavorano più su questa attività di archeologia preventiva che è stata data alla società che si chiama Archeo Officina, la parte di Terna è stata data la convenzione fatta per fare questo studio preventivo.

Archeofficina è una società di archeologi, una società cooperativa di archeologi che lavora anche per il Parco. Il Presidente è Marco Correra è archeologo di prima fascia che ha fra l'altro ingaggiato dal parco ha scoperto assieme al professore Zoppi la porta Nord e le mura arcaico classiche e quindi parliamo di professionalità di altissimo livello. Questa società ha fatto un piano di studi su quell'area su quella fascia, ha fatto dei sondaggi e sono quasi alla fine perché sono due anni sotto la supervisione della sovrintendenza, il responsabile della sezione archeologia era la Dottoressa Giuseppina Mammina che regolarmente si è recata durante questi studi. Siamo alla fine quindi quando già sono state fatte da due anni una serie di saggi di studio per avere poi la certezza che su quella fascia siamo perfettamente tranquilli che non c'è nulla, sì è arrivato anche con le ruspe per abbassare un po' di più. Per fortuna - conclude Felice Crescente - non è emerso nulla anche se si pensa che in quell'area possano esserci degli insediamenti di carattere romano di antichità romane Questo è quello che succede".