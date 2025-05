Dalla Regione 100 Mila euro per assistenza ai disabili. Soddisfazione del Sindaco Lentini

del 2025-05-03

(ph. Morcone.net)

Il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha ammesso a finanziamento i progetti di Vita Indipendente presentati dai 16 Distretti selezionati su 55 in tutta la Sicilia, tra cui il Distretto D54 di cui capofila è il Comune di Castelvetrano con una dotazione di 100.000€. Queste risorse sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all’inclusione e all’autonomia delle persone con disabilità, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell’art. 14 relativo ai progetti individuali.

Il progetto presentato dal Distretto D54 è stato elaborato in coerenza con le Linee guida nazionali per la Vita Indipendente e mira a garantire percorsi personalizzati di supporto per l’autodeterminazione, la partecipazione sociale e l’autonomia abitativa delle persone con disabilità residenti nei Comuni aderenti.

«Questo importante finanziamento – dichiara l’avv. Giovanni Lentini, Sindaco di Castelvetrano ed Ente capofila – rappresenta un ulteriore passo verso un sistema di welfare territoriale realmente inclusivo e vicino ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione. Ringraziamo il dott. Simone Marcello Caradonna Responsabile dell'Ufficio di Piano nonché direttore della II Direzione con tutto il suo staff e l’assessore ai servizi sociali Rosalia Ventimiglia per aver realizzato e seguito passo dopo passo la progettualità che oggi viene finanziata» I prossimi step prevedono l’attuazione operativa del progetto secondo la pianificazione condivisa con gli enti del Terzo Settore, le famiglie e i servizi socio-sanitari del territorio, in un’ottica integrata e partecipativa.