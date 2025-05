Castelvetrano, proseguono senza sosta i furti notturni nel centro della città

di: Redazione - del 2025-05-01

Continuano i furti a Castelvetrano. Nella notte di Pasqua sono stati rubati attrezzi da lavoro edile che si trovavano in un’auto parcheggiata nella via Mazzini, zona centralissima della città. Pare che il malvivente sia stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. Nelle scorse settimane un furto con spaccata si era verificato in un negozio in via Vittorio Emanuele, ma anche un altro negozio in via XX Settembre era stato presa di mira. Ve ne avevamo parlato in precedenti articoli . Episodi che si sono ripetuti e sui quali indagano le forze dell'ordine per individuare i responsabili.