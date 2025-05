Gold Gym, successi per gli atleti del maestro Giustiniano al Naxos Fight. Attesi per gli Europei che si svolgeranno a Catania

di: Redazione - del 2025-05-05

Lo scorso 27 aprile si è svolto al PalaGiarre l'evento Naxos Fight organizzato dal maestro Matteo Sciacca con la partecipazione degli atleti della Gold Gym del maestro Antonino Giustiniano per il settore sport da combattimento. 30 giovani che hanno ottenuto primi e secondi posti nelle specialità demo (tre sono stati i piccoli campioni) e kick light.

Il maestro Giustiniano ringrazia atleti e genitori che "credono fermamente nel suo operato e nel percorso che ogni giovane sta intraprendendo nel mondo dello sport".

Prossima tappa a Catania il 17 e 18 maggio per i campionati Europei. Il maestro Giustiniano: "Non resta che fare un grande in bocca al lupo a tutta la squadra che rappresenterà una parte della nostra realtà castelvetranese ad un evento così importante".