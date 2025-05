Triscina, messo in sicurezza l'immobile dato alle fiamme. Ripercorriamo la storia dell'edificio fra contenziosi e assegnazioni

di: Elio Indelicato - del 2025-05-05

E’ stato messo momentaneamente in sicurezza l’immobile comunale di Triscina di via 21, che a piano terra ospita la Parrocchia “Sacra famiglia”. L’incendio che ha distrutto alcuni mobili e suppellettili è stato molto probabilmente di origine dolosa, visto che la porta di accesso da tempo pare fosse spalancata. Li l’amministrazione precedente ne aveva dato l’uso al primo piano ad una famiglia bisognosa di Palermo per un certo periodo, che sfrattata da Castelvetrano non aveva un alloggio dove abitare. Fino a due anni fa la presenza in un'altra ala dello stabile dell’associazione Progetto Triscina, che l’ aveva avuta assegnata come sede dal Comune, poi essendo l’Ente allora in dissesto ne pretese l’affitto e così l’Associazione lasciò quella sede.

Per un certo periodo continuò ad essere abitata fino a quando e questo non si sa, l’appartamento di via 21, che inizialmente aveva un legittimo proprietario, è stato lasciato alla mercè di vagabondi senza tetto che lo hanno usato e poi si presume anche dato alle fiamme. Adesso l’ingresso dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, della Polizia municipale e dei tecnici del Comune è stato messo in sicurezza con un lamierato in attesa, precisa l’assessore Salvatore Ingrasciotta che l’Amministrazione possa individuare e decidere una nuova destinazione.

Il tre agosto del 2014, dopo che l’immobile dopo un lungo contenzioso venne acquisito al patrimonio del Comune per fini sociali anzichè demolirlo, perché costruito entro i 150 metri dalla battigia scelse di acquisirlo e utilizzarlo per fini sociali e così avvenne l’inaugurazione della parrocchia sotto la sindacatura di Felice Errante alla presenza del Vescovo del tempo Monsignor Mogavero e del parroco Don Alfredo Culoma. L’immobile rischia adesso di ritornare in mano ai soliti sbandati e senza tetto e si spera che dopo le normali verifiche possa essere assegnato a qualche ente per fini sociali ,che possa preservarlo dagli atti vandalici sempre più frequenti nel nostro territorio.