Asp Trapani lancia la campagna sul consumo di tonno rosso in sicurezza

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-06

Parte a Trapani la stagione del tonno rosso e l’Azienda sanitaria provinciale avvia un’attività di informazione e sensibilizzazione sul consumo del tonno fresco in sicurezza, che si unisce ai controlli ufficiali effettuati sulla filiera ittica per verificare gli aspetti igienico sanitari e la legale provenienza del pescato. Controlli portati avanti dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp i, diretto da Roberto Messineo, con la Unità Operativa Servizio di ispezione degli alimenti di origine animale, di cui è responsabile Francesco Lo Curto.

Diversi studi hanno dimostrato che bastano poche ore di errata esposizione del tonno a temperature uguali o superiori a 6-10 gradi centigradi, per far sì che il pesce produca quantità rilevatesi tossiche di istamina, sostanza che non viene eliminata né con la cottura né con il congelamento o surgelamento dell’alimento e che non determina alterazioni delle caratteristiche organolettiche quali l’odore, il colore, la consistenza o il sapore del tonno. Per questo è fondamentale il rispetto della catena del freddo, cioè il mantenimento del tonno a temperature prossime allo 0° C dal momento del post-pescato alle nostre tavole.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp ha realizzato per l’occasione anche un opuscolo informativo sulla sicurezza alimentare rivolto a consumatori ed esercenti per prevenire la “sindrome sgombroide”, ossia l’intossicazione alimentare causata dall’istamina. Quindici pagine illustrate a colori in cui vengono fornite al consumatore finale le informazioni per riconoscere i sintomi, capire le cause, imparare a prevenire il problema e sapere cosa fare in caso di intossicazione. Suggerimenti e precauzioni necessarie, ad iniziare dalle indicazioni sulla tracciabilità, il colore, l’aspetto e l’odore del prodotto ittico fino alla sua conservazione per sedersi a tavola in sicurezza.