Incidente sulla A29 Palermo-Mazara, tre feriti e traffico bloccato verso l'aeroporto

di: Redazione - del 2025-05-06

Per via di un tamponamento che ha coinvolto tre vetture, provocando tre feriti, si sono create lunghissime code e l’A29 Palermo-Mazara del Vallo è rimasta bloccata. Gli automobilisti vengono dirottati sulla statale. Uno dei tre feriti è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 che lo stanno trasportando in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e gli operai dell’Anas. Dopo ore la circolazione è tornata alla normalità. Disagi per chi doveva giungere all'aeroporto Falcone-Borsellino.