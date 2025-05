Cisl contesta aumento ore di lavori di alcuni dipendenti comunali: "Grave disparità di trattamento tra il personale dipendente"

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-06

In occasione della Festa del Lavoro l’Amministrazione comunale realizza una grave disparità di trattamento tra il personale dipendente, aumentando d’imperio l’orario settimanale di lavoro soltanto di alcune categorie di lavoratori, in assenza di qualsivoglia motivazione oggettiva e trasparente. Tale decisione unilaterale merita di essere censurata perché ignora l’attività prestata ogni giorno da tutti gli altri dipendenti che, anche fuori dell’ordinario orario di lavoro, concorrono con i lavoratori appena “integrati” al buon andamento dell’attività amministrativa dell’Ente.

La CISL FP, che rappresenta l’organizzazione sindacale maggiormente votata nelle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie all’interno del Comune di Castelvetrano, contesta la ripartizione attuata dall’Amministrazione comunale dei lavoratori, che si trovano nella medesima condizione contrattuale, tra lavoratori di serie “A” e lavoratori di serie “B alimentando divisioni che non giovano certamente all’interesse superiore di Codesta pubblica amministrazione.

La scelta operata dall’Amministrazione comunale di un aumento dell’orario settimanale “a pioggia” si pone in contraddizione con le richieste ufficiali presentate dalla CISL FP che da tempo sostiene, per tutto il personale part-time, l’incremento orario sulla base di una seria programmazione articolata per Direzioni e vincolata alle prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi e alla variazione di intensità lavorativa in determinati periodi dell’anno.

Inoltre, l’aumento generalizzato dell’orario lavorativo disposto dall’Amministrazione comunale soltanto per alcune categorie di lavoro, consentirà ad alcuni dipendenti di essere premiati per il solo fatto di appartenere alla categoria prescelta, in danno di altri dipendenti che hanno dimostrato nel corso degli anni maggiore senso di responsabilità ed attaccamento al lavoro.

Come già detto in sede di incontro del 17/04/2025 chiediamo l’immediata revoca sia della deliberazione di G.M. di approvazione del P.I.A.O. in quanto non rispetta le relazioni sindacali previste da CCNL vigente (non è stata effettuata l’informativa preventiva ai sindacati), ma anche del

provvedimento di integrazione oraria adottato.

Si chiede, altresì, l’apertura di un confronto urgente con tutte le organizzazioni sindacali per definire preliminarmente criteri chiari, condivisi e inclusivi per l’eventuale incremento orario, garantendo pari trattamento a tutti i lavoratori e, successivamente, per istituire una cabina di monitoraggio, unitamente ai Responsabili di Direzione, dell’attività espletata dal personale destinatario dell’aumento orario.

In assenza di una risposta tempestiva e concreta, ci riserviamo di intraprendere tutte le azioni sindacali opportune, a tutela dei lavoratori esclusi e della dignità della rappresentanza sindacale.