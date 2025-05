“Resta Vivo”, oggi ll "flash mob" della C.R.I. a Castelvetrano per celebrare l’8 maggio e diffondere la cultura del primo soccorso

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-08

In occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato della Croce Rossa Italiana di Castelvetrano promuove un evento speciale, rivolto a tutta la cittadinanza, per celebrare i principi umanitari e, soprattutto, salvare vite attraverso la conoscenza.

Mercoledì 8 maggio, alle ore 11:00, presso il Sistema delle Piazze di Castelvetrano, si terrà il flash mob “Resta Vivo”, realizzato in collaborazione con gli studenti degli istituti superiori di Castelvetrano e

Campobello.

Durante l’evento, volontari della Croce Rossa e alunni si uniranno in una simulazione collettiva di rianimazione cardiopolmonare (RCP) a ritmo della canzone Stayin' Alive dei Bee Gees, scelta non solo per il suo titolo simbolico, ma perché il suo tempo musicale (circa 100 battiti al minuto) è lo stesso raccomandato per eseguire correttamente le compressioni toraciche in caso di arresto cardiaco.