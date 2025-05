Curiosità del campionato di Serie A 2024/2025

di: Giovanni Palermo - del 2025-05-08

Questa stagione che ormai sta volgendo al termine ci ha regalato tantissime sorprese, emozioni e ribaltoni. Ancora oggi, le scommesse online di Serie A con le statistiche aggiornate su betfair mostrano la lotta per la vittoria dello scudetto e per la zona Champions, ma anche nella zona bassa c’è la ressa per non retrocedere, insomma, a poche giornate dalla fine è un campionato più aperto che mai. Ecco alcune curiosità inedite sul campionato di Serie A 2024/2025.

Il flop del Milan in campionato, la vittoria di Supercoppa Italiana e la finale di Coppa Italia

Il campionato del Milan è cominciato male e sta terminando ancora peggio, con il Diavolo fuori dalla top 6, ma ci sono due dettagli che potrebbero ribaltare il giudizio sulla stagione rossonera.

Il primo dato, riguarda la vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter, in cui Conceicao, appena arrivato, è riuscito nel miracolo di far ribaltare il 2 - 0 in 2 - 3.

L’altro dato, ancora più rilevante, è che il Milan ha raggiunto la finale di Coppa Italia, battendo ai quarti la Roma e in semifinale sempre l’Inter.

Il 4 - 4 di Inter - Juve

Ancora il Biscione è il protagonista delle curiosità di questa stagione, perché in ottobre è andato in scena il derby d’Italia con il pareggio di più gol in assoluto, mai visto in quasi 100 anni di Serie A.

Nel primo tempo ci sono stati una serie di ribaltoni ed è terminato 3 - 2, nella seconda parte di gioco l’Inter ha allungato, ma le Zebre hanno pareggiato grazie a una doppietta di Yildiz.

La grandissima cavalcata del Como verso la salvezza

Il club lombardo ha agguantato una salvezza con i denti e con largo anticipo, mettendo in difficoltà le big e avendo la meglio negli scontri diretti in chiave retrocessione. Questa è sicuramente una delle sorprese più inaspettate di questa stagione.

Il flop della Juventus

La Vecchia Signora ancora non ha consolidato il quarto posto e rischia di rimanere fuori dalla Champions, perché subito dietro c’è un Bologna che non fa sconti e una Roma assetata di punti. Le Zebre erano arrivate a pochi punti dalla vetta ma poi il caos ha iniziato a regnare: in conclusione, la stagione è un flop.

Il flop della Roma, prima di diventare la squadra più in forma del campionato

La Magica era partita malissimo e navigava in zona retrocessione, ma dopo l’esonero di De Rossi e Juric è arrivato Ranieri che ha messo in ordine le cose: il risultato? La Roma attualmente è la squadra più in forma nelle ultime 20 gare e ha totalizzato 18 match consecutivi senza mai perdere in campionato.

L’eterna lotta tra Napoli e Inter

Questa stagione è stata contrassegnata dall’eterna lotta tra Napoli e Inter, ancora tra le favorite nel palinsesto delle scommesse oggi , con la differenza che le probabilità che il Napoli vinca lo scudetto sono molto più alte di quelle del Biscione.

Negli ultimi mesi le quote sono state sempre molto vicine, attualmente, la vittoria dei Nerazzurri è quotata a 4, mentre lo scudetto dei Partenopei è quotato a 1.25.