Gold Gym Fitness di Castelvetrano brilla nella ginnastica artistica regionale

di: Redazione - del 2025-05-07

Giornata di grandi soddisfazioni per la società Gold Gym Fitness di Castelvetrano, protagonista assoluta della seconda prova regionale del Campionato Individuale Silver (zone LB3 Base, LB3 Avanzato e LC3 Base), svoltasi il 3 maggio a Spadafora (ME) sotto l’organizzazione del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Ginnastica d’Italia.

Le giovani ginnaste castelvetranesi hanno brillato in pedana portando a casa risultati eccellenti e confermando l’ottimo lavoro svolto in palestra.

Risultati di rilievo per la categoria LC3 Base:

Letizia Danimarca conquista il gradino più alto del podio (1ª classificata)

Letizia Maria Leone si piazza al 3° posto, regalando un’altra medaglia alla società

Dominio nella categoria LB3 Avanzato con tre primi posti:

Syria Razza

Valeria Giacalone

Marialaura Ciulla

Ottima prestazione anche nella LB3 Base:

Sofia Quinci vince la gara classificandosi al 1° posto

Nonostante non siano salite sul podio, si segnalano anche le buone esecuzioni di Nicol Quarrato, Giulia Li Vigni e Nicole Nastasi, tutte impegnate nella LB3 Base, che hanno ben figurato dimostrando crescita tecnica e spirito competitivo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Gold Gym Fitness, Giustiniano Antonino, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai tecnici Giovanni Giustiniano e Giulia Marino per la professionalità e l’impegno costante nella preparazione delle atlete. Un elogio speciale è andato anche alle ginnaste, per la passione e la determinazione dimostrate in ogni gara e allenamento.

“Grazie di cuore a tutte le ragazze e allo staff: questi risultati sono frutto del lavoro quotidiano, della dedizione e dello spirito di squadra. Avanti così". Il Gold Gym guarda ora con entusiasmo ai prossimi impegni in calendario, determinata a confermare e superare i brillanti risultati ottenuti.