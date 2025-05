Palazzo Pignatelli, Lentini: "Avviato progetto di efficienza energetica e riqualificazione"

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-07

Dopo le recenti immagini che hanno fatto vedere lo stato in cui versano alcuni uffici all'interno della sede comunale di di Palazzo Pignatelli a Castelvetrano che necessitano intervento di riqualificazione e tutela, è intervenuto il sindaco, Avv. Giovanni Lentini.

"Fin dal momento dell’insediamento, questa Amministrazione Comunale ha manifestato una profonda preoccupazione per lo stato di abbandono e di degrado in cui versa il Palazzo Pignatelli, sede storica del Municipio. L’edificio, pur rappresentando un importante patrimonio architettonico e culturale, ha mostrato evidenti segni di incuria e trascuratezza, dovuti a anni di mancanza di manutenzione ordinaria e programmata. Nonostante la consapevolezza dello stato in cui versa, finora non sono stati mai intrapresi nel passato interventi progettuali specifici, né sono state avanzate richieste di finanziamento per affrontare le esigenze di recupero e riqualificazione di questa struttura. La portata dell’intervento necessario, infatti, supera le possibilità di intervenire con fondi comunali, rendendo indispensabile l’attivazione di risorse esterne e di un’adeguata progettazione.

A questo proposito, l’amministrazione ha deciso di agire con una strategia mirata e strutturata, avviando un progetto di efficienza energetica e riqualificazione del Palazzo Pignatelli, denominato: "Intervento per l'efficientamento energetico della sede comunale di Castelvetrano Palazzo Pignatelli". È stata inoltre approvata l’anticipazione del 20% del compenso al progettista, l’Architetto Mirco Alvano, per consentire l’avvio delle attività di progettazione esecutiva e di preparazione della documentazione necessaria.

Nel dettaglio, si è proceduto come segue:

• È stata stipulata una polizza fideiussoria quale garanzia per l’anticipazione;

• È stato affidato all’Architetto Mirco Alvano l’incarico di redazione del progetto esecutivo;

• È stata firmata e formalizzata la consegna dell’incarico, assicurando la regolarità amministrativa e contributiva del professionista incaricato.

L’intervento – coordinato dal sindaco avv. Giovanni Lentini in sinergia con l’assessore Davide Brillo, l’arch. Vincenzo Barresi e il supporto dell’esperta Lina Stabile - si inserisce nel quadro della Strategia Territoriale dell’Area Urbana Funzionale di Sicilia Occidentale (FUA), che prevede la possibilità di accedere a fondi comunitari, regionali e statali per progetti di riqualificazione urbana ed energetica. In particolare, il Programma degli interventi approvato dall’Autorità Urbana include l’operazione di efficientamento energetico del Palazzo Pignatelli, per un importo complessivo di €1.371.771,00, cofinanziata con risorse regionali assegnate tramite il Fondo di progettazione. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale nella tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico, oltre a essere un'opportunità per migliorare l’efficienza energetica e le condizioni di sicurezza dell’edificio, a beneficio di tutta la comunità. L’amministrazione continuerà a perseguire con determinazione la tutela e il recupero del patrimonio cittadino, impegnandosi a pianificare interventi strutturali e a cercare fonti di finanziamento adeguate per garantire un futuro più sostenibile e valorizzato sia per Palazzo Pignatelli che per altri edifici pubblici di Castelvetrano".