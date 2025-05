Salemi, incendio sei vetture, scene di sconforto per i proprietari. Due turisti “aiutati” dal Sindaco Scalisi

di: Elio Indelicato - del 2025-05-10

In fiamme sei auto a Salemi, momenti di grande paura anche tra i residenti anche per la vicina presenza di una cabina del gas metano. Esclusa l’origine dolosa. Decisivo l’intervento della Polizia municipale e di un Vigile del Fuoco di Salemi in servizio presso altra sede, per scongiurare altri danni alle autovettura parcate nella zona.

Intorno alle 13 una signora di Salemi in stato di gravidanza a bordo di una Mercedes stava facendo ritorno probabilmente a casa, quando secondo alcune indiscrezioni non confermate, avrebbe visto del fumo uscire dal vano motore e avrebbe immediatamente parcato l’auto nel piazzale Libertà in congiunzione con il Corso dei Mille. La donna impaurita avrebbe immediatamente avvisato il marito, mentre un giovane della Protezione civile, che si trovava casualmente sul posto, vedendo già le fiamme avvolgere parte dell’abitacolo ha avvertito immediatamente il Comando dei Vigili Urbani. Di lì a poco il fuoco ha finito per divorare le auto vicine: una Fiat Panda, due Range Rover Evoque, una Golf ed una Nissan.

Lo stesso Comandante della Polizia Municipale, che da poco aveva finito il suo turno di lavoro e che ha coordinato tutti gli interventi, è arrivato sul posto con due estintori, utilizzati da T.G un vigile del fuoco di Salemi che presta servizio in altro distaccamento, che si è adoperato, grazie alla sua esperienza, per spegnere una lingua di fuoco causata da gasolio fuoriuscito da uno delle autovetture che stava raggiungendo altre auto parcheggiate nella discesa della stessa via.

Poi l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano, Salemi, Marsala e Mazara per domare dopo circa un'ora l’incendio che per fortuna è stato bloccato prima che le fiamme arrivassero vicino alla cabina del gas. I danni sono notevoli. Scene di sconforto dei proprietari delle auto che ignari di tutto hanno visto distrutti i loro investimenti trattandosi anche di vetture ancora in perfetta efficienza. Chi pagherà i danni? Un interrogativo al quale attualmente è difficile dare una risposta. Due turisti trentini che avevano perso gli effetti personali all’interno della Fiat Panda, presa a noleggio, in visita nella città, sono stati accompagnati a Trapani grazie all’intervento del sindaco Vito Scalisi che ha messo loro a disposizione personale e un auto della protezione civile. La donna che era al volante delle Mrcedes, è stata accompagnata per un controllo all’Ospedale di Salemi e per fortuna le sue condizioni sono buone solo un grosso spavento.

Resta anche il danno da fuliggine alle abitazioni vicine visto che una colonna di fumo nero ha avvolto un edificio in particolare. Le indagini sono condotte adesso dalla Polizia municipale in particolare dal ispettore Peter Leo Cardillo, che a fronte della dinamica dei fatti potrebbe trovare supporto dalle immagini di video sorveglianza, per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Oltre ai danni delle autovetture andate distrutte, da calcolare anche i danni alle abitazioni vicini, vetri rotti, interruzione del servizio internet e la bonifica dell’area effettuata dalla Ditta Messina di Castelvetrano.