Propaganda jihadista e istigazione al terrorismo. Arrestati due giovani. Uno viveva a Castelvetrano

del 2025-05-10

Arrestati a Palermo due giovani del Bangladeh. Per loro l'accusa di apologia ed istigazione a commettere delitti legati al terrorismo. In carcere sono finiti Himel Ahmed di 21 anni e M. T. di 18 anni che vive a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Il fermo è stato disposto dalla procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia. Secondo l'accusa i due avrebbero diffuso materiale di propaganda dello Stato islamico e inneggiato alla jihad ma anche "al martirio e all'uso della violenza indiscriminata con l'aggravante di avere usati strumenti informatici".

Il gip di Palermo che ha firmato l'arresto scrive che i due "utilizzavano una pluralità" di profili social per la loro propaganda alla Jihad. Usavano sia Tik tok che Facebook che Instagram, con diversi nomi.

i due giovani sono accusati di apologia di delitti aggravata dalla finalità di terrorismo commesso attraverso una molteplicità di condotte, volte a propagandare ed esaltare la jihad ed il martirio religioso - si legge in una nota della questura - L’attività investigativa condotta dalla direzione centrale della polizia di Prevenzione Ucigos (Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali) e dalla Digos di Palermo e coadiuvate dal centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Sicilia Occidentale, hanno avuto inizio nel mese di marzo grazie ad una costante progressione informativa dell’Aisi che - consentendo di coglierne per tempo il percorso di radicalizzazione - ha permesso agli investigatori di avviare mirati approfondimenti nei loro confronti".