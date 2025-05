Salemi, concluse operazioni di spegnimento auto a fuoco. Ecco cosa potrebbe essere successo

di: Redazione - del 2025-05-09

Le cause del vasto incendio che ha distrutto sei vetture a Salemi in via dei Mille, sono in corso di accertamento, pare che alla guida della vettura dalla quale è partito l'incendio, ci fosse una donna e non si capisce se l'auto prima di fermarsi aveva già le fiamme in corso o subito dopo che la conducente ha parcheggiato la sua Mercedes classe C.

Da lì le fiamme si sono propagate verso le altre vetture in sosta. Grazie all'intervento di un Vigile del Fuoco di Salemi, in quel momento non in servizio in altro comando, si è evitato che l'incendio giungesse in una centralina del gas presente nelle vicinanze.

Ad indagare sul caso gli agenti del corpo di Polizia Municipale di Salemi mentre le operazioni di spegnimento sono state effettuate dai Vigili del Fuoco di Castelvetrano, supportati dai colleghi di Salemi e di Trapani. Si fa la conta dei danni che sono notevoli, ad essere state distrutte dalle fiamme una Mercedes, due Range Rover Evoque, una Nissan Qashqai, una Fiat Panda ed una Volkswagen Golf.