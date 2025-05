Tar da ragione al Comune di Castelvetrano sulla domanda di finanziamento di 750 mila euro

di: Redazione - del 2025-05-09

Era stato dichiarato inammissibile l'istanza del Comune di Castelvetrano dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali della Regione Siciliana in merito ad un finanziamento relativo a “Interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi da adibire a servizi socio-educativi e sociali per i minori, anche al fine di promuovere la parità di genere e colmare i divari territoriali e dei N. 00601/2025 REG.RIC.contesti marginali”.

Il Comune di Castelvetrano si era visto dichiarare irricevibile la domanda di finanziamento di 750 mila euro, presentata all’Assessorato della Famiglia per i fondi PR FESR Sicilia 2021/2027 per interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compreso la fornitura di attrezzature e arredi a favore dei servizi sociali del Comune. Alla base del diniego un vizio di forma legato ad una firma, nello specifico la domanda non sarebbe stata digitalmente sottoscritta dal Sindaco.

Su ricorso presentato dai legali del Comune di Castelvetrano, Avv. Francesco Vasile e Maika Giacalone il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quinta, si è definitivamente pronunciato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana a rifondere al Comune di Castelvetrano le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

I legali del Comune Maika Giacalone e Francesco Vasile si erano sempre dichiarati fiduciosi: "L’esclusione della richiesta è illegittima in quanto la domanda è stata sottoscritta digitalmente e che all’atto dell’apertura del file, la firma redatta in formato “P7M”, non sarebbe risultata visibile ai funzionari della Regione". Adesso la sentenza della quinta sezione del Tar per la Sicilia conferma le ragioni portate avanti dall'Avvocatura del Comune.

Il Tar precisano gli stessi legali: ”Ha appurato, come si legge nella sentenza, che l ’Assessorato nella decisione finale ha anche, trascurato di attivare i propri poteri “di soccorso istruttorio”, che consente di sanare qualsiasi omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione. L’istanza pertanto era assolutamente ricevibile e il Tar ha annullato la relativa esclusione dell’istanza dalla fase della valutazione”.

Il sindaco Lentini: esprime soddisfazione sulla sentenza: "L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano intende sottolineare con forza che questa vittoria rappresenta una conferma della serietà e della correttezza del nostro operato, nonché un segnale di fiducia nel rispetto delle normative vigenti e nella tutela degli interessi dei nostri cittadini. Continueremo a lavorare con impegno e trasparenza per ottenere risorse e finanziamenti indispensabili allo sviluppo e al benessere della nostra comunità. Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto nel nostro operato e invitano la cittadinanza a mantenere alta la fiducia nelle istituzioni e nelle capacità della nostra amministrazione di difendere con determinazione gli interessi di Castelvetrano".