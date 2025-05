“Il mio Cammino di Santiago. 800 km a piedi di emozioni, qualche dolore e nuove prospettive”. Il racconto del cvetranese Gianni Clemente

di: Redazione - del 2025-05-18

ll Cammino di Santiago di Compostela è una rete di itinerari che, a partire dal Medioevo, i pellegrini hanno percorso per giungere alla Cattedrale di Santiago di Compostela, presso la quale si trovano le reliquie dell'Apostolo San Giacomo il Maggiore. Nel 1987 Paulo Coelho, dopo aver compiuto il pellegrinaggio, pubblicò il libro Il Cammino di Santiago, nel quale espose un resoconto della propria esperienza del Cammino in chiave esoterica, iniziatica e spiritistica, contribuendo a ridarne popolarità. Un pellegrinaggio a piedi lungo 800 km, zaino sulle spalle e tanta forza fisica e mentale.

Sono questi solo alcuni dei punti salienti del racconto che il castelvetranese Gianni Clemente, 41 anni, ha fatto alla nostra Redazione a pochi giorni dal suo rientro dal lungo e complesso pellegrinaggio.

Quando e perché hai deciso di intraprendere questo viaggio?

"Sognavo di fare questo ‘viaggio’ da almeno un decennio, sono sempre stato affascinato da questa avventura che ho scoperto per caso guardando un documentario. Fu subito un colpo di fulmine, cominciai a leggere libri, vedere film, a fare ricerche su Internet; era diventata una fissazione! Ma ero pure convinto di non riuscire a realizzare questo sogno visto gli impegni lavorativi di allora. E invece una mattina dell’ ottobre del 2024 mi sveglio con l'idea di realizzare il mio sogno e con un pizzico di follia e grazie all’ appoggio di mia moglie e dei miei bambini faccio il biglietto aereo per la Francia.

Il cammino di Santiago de Compostela mi stava chiamando da tempo e io finalmente decisi di rispondere. Così il 4 aprile sono partito per quest’avventura. Le motivazioni erano tante, sentivo il bisogno di prendermi una pausa dalla routine di ogni giorno, di stare un po’ solo con me stesso e ritrovarmi".

Spiegaci di più sul “il cammino di Santiago de Compostela”.

"Il nome che viene dato al pellegrinaggio è “il cammino di Santiago de Compostela”, nello specifico il cammino francese, chiamato così perché parte dalla Francia. Precisamente si parte da Saint Jean Pied du Port e si arriva fino a Santiago de Compostela in Spagna (nella cattedrale dove all’interno si trova la tomba dell’ apostolo San Giacomo). Si attraversa a piedi tutta la Spagna del nord con una cornice di paesaggi naturalistici fantastici. Il percorso è lungo circa 800 km".

Cosa ti sei portato appresso e dove hai dormito?

"Ho deciso di partire da solo con zaino in spalle dove mettere l’essenziale per vivere 30 giorni lontani da casa, senza esagerare perché il peso dello zaino te lo porti dietro ogni giorno sulla schiena. Il percorso è indicato benissimo e ci sono pure delle mappe che aiutano, durante il tragitto in ogni paese si trovano gli “albergue” che sono dei dormitoi per pellegrini dove si può dormire con prezzi abbastanza bassi (8-15 euro a notte). Addirittura ci sono degli albergue parrocchiali che sono donativi, ti danno un letto e la cena e tu decidi quanto donare. In molti albergue si trovano delle cucine che sono a disposizione dei pellegrini, altrimenti in molti paesini ci sono dei ristoranti che offrono il menù dei pellegrini a prezzi vantaggiosi".

Hai avuto momenti di difficoltà in cui hai pensato di non farcela?

"Ho avuto molti momenti di difficoltà ma non ho mai pensato di mollare. In primis mi mancava la mia famiglia, in particolare i miei bambini. Poi ho pure avuto diversi dolori fisici (tendiniti e fastidi muscolari) svegliarsi ogni giorno e percorrere circa 30 km con 10 kg di zaino sulle spalle non è sempre piacevole e alla lunga i dolori si fanno sentire, il corpo non è abituato e deve adattarsi. Piano piano ci si abitua e passo dopo passo si arriva alla meta. Durante il percorso ho trovato e affrontato diversi climi: dal caldo afoso di Pamplona , al vento gelido delle Mesetas, alle piogge della Galizia".

Chi hai incontrato lungo il percorso?

"Lungo il percorso ho incontrato gente fantastica, gente che veniva da ogni parte del mondo e da vari ceti sociali. Gente che stava facendo il mio stesso percorso e quindi affine a me avendo tutti lo stesso scopo ma ognuno con motivazioni diverse. Ho instaurato dei legami bellissimi con molti di loro, con molta facilità nonostante la differenza delle lingue. Emozioni uniche, ci sostenevamo nei momenti di difficoltà a vicenda e ridevamo e gioivamo ad ogni arrivo e la sera era sempre una grande festa. Molti di loro resteranno nel mio cuore per sempre!"

Qual è il ricordo più bello che ti porterai dietro?

"Di ricordi belli ne ho tanti! Ricorderò per sempre alcune persone speciali che ho incontrato in questo cammino, con cui siamo diventati ottimi amici e continuiamo a sentirci nella vita di ogni giorno. Mi porterò per sempre i ricordi di questi paesaggi meravigliosi (30 albe e 30 tramonti fantastici).

Ricorderò con piacere la gentilezza e la cortesia di tutta la gente del posto che ci accoglieva e che ci salutava con il sorriso quando entravamo nei paesini. Ricorderò la bellissima messa e le belle parole di Padre Fabio Pallotta , un prete che ci ha accolti all’ arrivo a Santiago. Persona eccelsa e fuori dagli schemi che ci ha spiegato le origini e il vero senso del pellegrinaggio a Santiago.

Diciamo che questo cammino mi ha dato un po’ di sofferenze fisiche ma in cambio mi ha regalato tantissimo, un nuovo e buono approccio alla vita, un’energia nuova. La chiamano la magia del cammino e spero di non dimenticare e perdere mai queste sensazioni, questi insegnamenti, questa magia".

A chi lo consiglieresti?

"Lo consiglio a tutti, almeno una volta nella vita andrebbe fatto. Ma in particolare lo consiglierei a tutte quelle persone che stanno vivendo un brutto periodo o a chi si sente smarrito, vuoto, a chi si è perso nella vita frenetica di tutti i giorni. Gli consiglierei il Cammino di Santiago per rallentare, una piccola pausa in questa lunga vita per ritrovarsi, coccolarsi, rinforzarsi e tornare carichi e più forti".

C’è qualche possibilità che lo rifarai?

"Non so se lo rifarò, ho tanti altri progetti in mente. Preferirei scoprire nuovi posti. Ci sono tanti altri cammini nel mondo e molti sono in Italia come “la via degli Dei” e pure in Sicilia abbiamo “ la magna via francigena, la via dei frati ecc”. Quindi non so se lo rifarò ma sicuramente non mi fermerò di camminare".