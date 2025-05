Camporeale Calcio torna in Promozione, il tecnico Alesi: "Un anno fantastico, merito di tutti"

di: Redazione - del 2025-05-12

Il Camporeale Calcio al termine della stagione 2024-2025 torna in Promozione con una cavalcata in campionato e poi con la coda dei Playoff. Soddisfazione di tutto lo staff per il risultato conseguito ed in particolare del tecnico Vito Alesi.

“Quest’anno è stato un anno fantastico, fatto di alti e bassi. Siamo arrivati secondi in classifica, - dichiara Alesi - dopo aver fatto 11 risultati positivi, merito di tutti. Sul campo abbiamo sempre lavorato seriamente tutti insieme e abbiamo sempre creduto nelle nostre potenzialità! Ieri mancavano tante assenze, ma nonostante tutto siamo riusciti a portare una paesino come Camporeale in Promozione.

Volevo ringraziare il mio vice Igor Angileri, castelvetranese Doc, per il lavoro svolto e soprattutto per l’impegno mostrato. Volevo ringraziare tutti coloro che credono in me e soprattutto nel mio lavoro, volevo anche ringraziare tutti i componenti del Camporeale per essere stati presenti sempre.

Adesso mi godo il momento - conclude Alesi - poi si programmerà la nuova stagione".