Salemi, al via l'intervento sulla condotta fognaria di via Cremona e sulla voragine di via Agrigento

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-12

Operai al lavoro a Salemi, in via Manfredo Cremona, per interventi programmati da tempo che prevedono la sostituzione di un tratto della condotta fognaria. All'opera le maestranze della ditta Amato Costruzioni di Alcamo, che si è aggiudicata i lavori per un importo di circa ottantamila euro. Per tutta la durata dei lavori via Manfredo Cremona resterà chiusa al transito delle auto.

La stessa ditta è impegnata anche in via Agrigento e in via Pietro Novelli per alcuni interventi tecnici lungo le due strade. Il primo riguarda la chiusura di una voragine che si era aperta sulla strada, il secondo la riparazione di un pozzetto della rete fognaria con la sostituzione del relativo coperchio.



"Continuiamo a tenere alta l'attenzione su una serie di piccoli ma fondamentali interventi per la vivibilità del nostro centro urbano - evidenziano il sindaco, Vito Scalisi, e il vice sindaco Pietro Crimi, che detiene la delega alle Manutenzioni -. Un lavoro costante reso possibile grazie anche all'impegno degli uffici del settore Lavori pubblici".