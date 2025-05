La piaga del lavoro abusivo (in molti settori), lettera aperta di un allestitore

di: Redazione - del 2025-05-13

(ph. Adobe stock)

E' diventato dilagante nella nostra società il lavoro abusivo, arte e mestieri svolti dai cosiddetti "furbetti" che evitando la burocrazia ed eludendo il fisco, portano avanti vere e proprie aziende che penalizzano la concorrenza legale negli ambiti di pertinenza lavorativa. Succede in molti settori economici, per citarne alcuni: parrucchieri, meccanici, muratori, ambulanti, giardinieri e così via. Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di un allestitore, mestiere che si occupa di addobbare, arredare ed ornare i saloni delle feste, il quale nella lettera consiglia ai proprietari, delle sale e dei ristorianti che ospitano le feste, a prestare particolare attenzione.

"Sempre più spesso ristoranti, sale ricevimenti e locali ospitano eventi con decorazioni e balloon art. Ma attenzione: anche il titolare del locale rischia pesanti sanzioni! Chi è un allestitore abusivo? Non ha Partita IVA, Non è iscritto alla Camera di Commercio, Non ha presentato la SCIA al Comune, Non emette fattura o ricevuta fiscale. Cosa rischia il ristoratore? Fino a 10.800 euro di multa per ogni lavoratore irregolare (Legge n. 190/2014), Responsabilità civile per danni causati (art. 2043 Codice Civile), Complicità anche se l'allestitore è stato chiamato direttamente dal cliente (D.Lgs. 276/2003). Anche se è il cliente a scegliere e pagare l’allestitore, se quest’ultimo opera all’interno del locale in modo evidente e senza autorizzazioni, il titolare resta comunque responsabile. La legge impone l’obbligo di vigilanza".