Poliziotto gravemente infortunato durante operazioni di cattura di Messina Denaro, Ministero condannato a risarcirlo

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2025-05-13

Il Tribunale del Lavoro di Aosta ha condannato il Ministero dell'Interno accogliendo il ricorso presentato da un funzionario di Polizia gravemente infortunato durante una missione nelle operazioni per la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro.Con la sentenza, i giudici del Tribunale di Aosta, hanno riconosciuto lo status di vittima del dovere e hanno obbligato il ministero a erogare al ricorrente circa 150 mila euro oltre a tutti i benefici previsti dalla legge.

Nonostante l’evidente connessione tra l’incidente e l’attività investigativa ad alto rischio, il ministero dell’Interno aveva inizialmente rigettato la richiesta di riconoscimento come «vittima del dovere», classificando l’evento come un «semplice incidente in itinere».

Il giudice del lavoro ha così riconosciuto che la missione era parte integrante di un’attività investigativa di alto profilo e che l’infortunio subito dall’ufficiale – causa di un’invalidità permanente del 49% – rientra pienamente nella definizione di "evento lesivo occorso per causa di servizio in attività connessa alla tutela dello Stato".

"È una vittoria importante non solo per il nostro assistito – spiegano i legali Francesco Leone, Simona Fell, Raimonda Riolo e Flavia Maria Caradonna – ma per tutti coloro che, nell’ombra, lavorano ogni giorno per la sicurezza dello Stato, spesso esposti a rischi enormi e senza tutele adeguate".