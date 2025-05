La Folgore e il sogno accarezzato della Serie C

di: Salvatore Di Chiara - del 2025-05-16

“Perotti vola, la curva s’innamora…”. E’ uno dei tanti cori intonati dai tifosi rossoneri durante la stagione 1993/94. Un anno particolare, speciale, culminato con il quarto posto finale in classifica. Eppure, nella prima parte della stagione, i rossoneri guidati da mister Mario Possamai si trovarono distanti un punto dalla capolista Castrovillari. Ed è proprio contro i calabresi che iniziò la scalata della Folgore al primato. Correva il mese di novembre del 1993 quando i nostri beniamini, reduce da un pari esterno, incontrarono la capolista. L’inizio del torneo era stato positivo, con una sola sconfitta esterna (oltre ad alcuni risultati utili) e ben tre pari interni. Mister Possamai - dopo una lunga squalifica - ritornava finalmente al suo posto, pronto a incitare i “picciotti” alla vittoria.

Nelle fila dei padroni di casa mancava solo Cicciarella (squalificato). Dal canto loro, gli ospiti si presentarono al gran completo. La società aveva allestito un organico di prim’ordine (forte in ogni reparto), con il duo d’attacco composto da Del Zotti e Balestrieri. I padroni di casa scesero in campo con i seguenti giocatori: Bulgarello, Marzullo, Foti, Signorello, Ricordi, Di Ruocco, Varvaro (dal 70’ Nicolicchia), Hamel, Costigliola, Dolce e Perotti (dal 66’ Scappini). Gli ospiti si presentarono con: Bassi, Addesi, Cipparone, Perrone, Cimino, Apa, Lufrano (dal 52 Baratto - altro grandissimo ex attaccante), Presta, Del Zotti, Mingrone, Balestrieri (dal 85’ Cosa). La gara si giocò davanti a mille spettatori. Un incontro disputato con attenzione, volto al sacrificio e con un gran dispendio di energie.

Nonostante le premesse fossero tutte per il Castrovillari, i padroni di casa dimostrarono grande temperamento. Dopo aver corso un serio pericolo al minuto 35’ con Apa, che si presentava a tu per tu con l’estremo difensore di casa (palla a lato), al minuto 40’ arrivava la doccia fredda per gli ospiti. Su un cross pennellato da Nicola Dolce, la palla perveniva a Costigliola che dal fondo rimetteva in mezzo e Ricordi staccava imperiosamente di testa, insaccando alle spalle dell’incolpevole Bassi. Rete locale e pubblico in visibilio. Uno schema provato e riprovato tante volte in allenamento.

Nella ripresa si aspettava la reazione dei primi della classe e invece la Folgore suggellò la vittoria con una prova maschia e di carattere. Ai soliti noti (Dolce e Signorello fra tutti), da menzionare le prestazioni dei castelvetranesi Varvaro e Marzullo e di un Costigliola a tutto campo (oggi si parla di ripiegamenti - movimenti già considerati dal nostro mister 30 anni fa). Per gli avversari solo un paio di azioni offensive abbastanza sterili. Anzi, appena entrato, dopo un’azione ubriacante, il giovane Scappini scagliava un tiro diretto all’incrocio. La palla andò fuori d’un soffio. Nel finale nervoso, a farne le spese furono il capitano Cipparone e il terzino Addesi per gli ospiti e Nicolicchia per i padroni di casa. Al triplice fischio finale del signor Ingenito di Castellammare di Stabia, il boato del pubblico di casa accompagnò i calciatori stanchi.

Quella gara rappresentò lo spartiacque per i sogni di gloria. In un torneo che vide la presenza di “squadroni” come il Messina di Busetta e il Catania di Franco Proto (senza dimenticare l’Igea Virtus, il Marsala, il Mazara, il Ragusa, il Bagheria, il Partinico), i rossoneri insidiarono i migliori per buona parte del torneo. Un sogno tanto accarezzato e rimasto tale sino al termine della stagione. Un torneo che rimarrà impresso nella storia della Folgore di Castelvetrano.

Una formazione della Folgore CND 1993-94, in particolare la foto si riferisce alla gara Folgore-Mazara 1-1 del 10 ottobre 1993.