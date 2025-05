Messina Denaro, procura in Appello chiede condanna per il "postino" Bonafede a 12 anni

di: Redazione - del 2025-05-16

Il sostituto procuratore generale Carlo Marzella ha chiesto una condanna a 12 anni di carcere per Andrea Bonafede. In primo grado era stata inflitta una pena di 6 anni e 8 mesi col rito abbreviato. Bonafede, cugino dell'omonimo, classe 1969, l’ex dipendente del Comune di Campobello di Mazara che, per conto del cugino, l'uomo che ha prestato l’identità a Matteo Messina Denaro, ritirava le ricette mediche. Bonafede venne arrestato il 7 febbraio 2023.

Gli investigatori hanno individuato 140 ricette mediche prescritte dal Dottore Alfonso Tumbarello al geometra Andrea Bonafede, cugino dell’ex operaio comunale e prestanome di Messina Denaro.

In primo grado a Bonafede è stata inflitta una pena di 6 anni e 8 mesi col rito abbreviato. Al campobellese i pm contestano sin dall’arresto il 416 bis. Per questo la Procura è ricorsa in appello e ha reiterato la richiesta.