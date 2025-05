Grande attesa per il Torneo di Calcio Giovanile organizzato dalla Scuola Elìte Castelvetrano. Presenti il Palermo, Catania e Trapani

di: Redazione - del 2025-05-16

Sabato pomeriggio e domenica mattina e pomeriggio lo Stadio Paolo Marino, ospiterà il 3 Torneo di Calcio Giovanile denominato Citta' di Castelvetrano, Memorial Nicola Passanante. La manifestazione organizzata dalla Scuola Calcio Elite Castelvetrano, vedrà la partecipazione delle squadre professionistiche Under 16 del Palermo, Catania e Trapani.

Castelvetrano per 2 giorni ospiterà i migliori giovani siciliani Under 16 che si affronteranno nella magnifica cornice del Paolo Marino. Il Palermo Under 16 Nazionale è allenata da Cesare Bovo ex difensore del Torino, Roma.

Il responsabile della scuola calcio Nicola Pizzitola afferma: "Dopo tanti sacrifici siamo riusciti a organizzare un evento che vedrà la partecipazione di tante squadre professionistiche. E' un onore per noi come società e soprattutto per la Città di Castelvetrano".