Asp Trapani, rigettato il ricorso dell'ex Direttore Generale Croce. I legali: "Valuteremo di proporre reclamo"

del 2025-05-16

Il Tribunale di Trapani - Sezione Lavoro, con provvedimento reso in data odierna, 16 maggio 2025, ha rigettato il ricorso cautelare presentato dall’Avv. Ferdinando Croce, già Direttore Generale dell’ASP di Trapani, contro il decreto assessoriale che ne aveva disposto la sospensione per 60 giorni.

Il Tribunale, pur non escludendo in linea teorica la sussistenza dei presupposti di fondatezza (fumus boni iuris), ha ritenuto insussistente il requisito del danno imminente e irreparabile, affermando che “alla luce delle suesposte circostanze, non si apprezza allo stato il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile in capo al ricorrente che non possa trovare adeguata tutela e ristoro nell’eventuale futuro giudizio di merito”.

I legali dell’Avv. Croce, gli Avv.ti Vincent Molina e Tancredi Bongiorno, valutano ora l’opportunità di proporre reclamo avverso l’ordinanza, ritenendo sussistenti ragioni di tutela immediata e fondata del proprio assistito.