Crolla manto stradale alla 71 di Triscina. Famiglie bloccate in casa. Disagi per lavori alla fognatura

del 2025-05-15

Famiglie bloccate, cedimento manto stradale ed intervento dei Vigili del fuoco a Triscina, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della rete fognaria. Nella via 71 un vero e proprio cedimento del manto stradale a causa di un temporale con violenti rovesci di pioggia che hanno finito per allagare alcune abitazioni. Non pochi sono stati i disagi e i danni. Nella via 59 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per aiutare due persone ad uscire dalla propria casa.

Anche se i lavori sono sotto l’egida del Commissario del Governo l’Amministrazione dice l’assessore Brillo controlla lo stato di avanzamento delle opere ed era previsto per oggi che alcune arterie che portano verso mare sarebbero state asfaltate.

“E’ stato programmato - dice l’assessore Brillo - un incontro con la Comer, che ha avuto in appalto l’opera per accelerare quanto possibile l’esecuzione delle opere. Stiamo per effettuare alcuni sopralluoghi anche con la Polizia municipale, per accertare quanto lamentato dai residenti di alcune vie”.