"La pioggia a Triscina, poi la voragine e la chiamata ai Vigili del Fuoco". Il racconto di un residente a Triscina

di: Redazione - del 2025-05-15

Momenti di grande paura per due pensionati rimasti intrappolati dalle piogge cadute a Triscina per tutta la mattina. I rovesci fortissimi hanno scavato le trincee costruite dalla ditta che sta svolgendo lavori di predisposizione della rete fognaria. Il livello della strada in forte pendenza ha favorito lo scivolamento del pietrame verso mare, svuotando di fatto le trincee centrali scavate per la predisposizione della rete fognante. Si è venuta a creare una voragine che ha praticamente divorato il terreno sottostante la carreggiata, tanto che la strada è stata praticamente inghiottita dalla frana.

La situazione si è ripetuta in molte strade di Triscina. I due pensionati sono stati messi in salvo grazie all’intervento immediato e salvifico dei vigili del fuoco di Castelvetrano, intervenuti prontamente sul luogo. “Debbo dire che stavolta ce la siamo vista davvero brutta - dice Pietro Errante che assieme alla moglie dimorava da pochi giorni nella sua casa di mare - Da stamattina la pioggia è stata incessante e fortissima finchè abbiamo sentito che qualcosa di serio stava accadendo fuori in strada. Il nostro stupore e la paura sono stati grandi quando abbiamo visto che la strada non c’era più”.

La pioggia aveva portato via il pietrame di riempimento usato dalla ditta che si sta occupando della predisposizione della rete fognante. “Presi dallo spavento - continua Errante - abbiamo chiamato il 118 e dopo pochi minuti una squadra di Vigili del Fuoco è arrivata mettendoci in salvo e consentendoci di uscire con le nostre auto per tornare a Castelvetrano”.

I lavori per la predisposizione della rete fognante a Triscina avevano già sollevato non poche proteste tra i residenti e i villeggianti dato lo scavo effettuato sulle strade di una trincea poi ricoperta con pietrame grossolano e molto pericoloso per via della precarietà derivante dal passaggio di mezzi che scalfiscono le grosse pietre diventate veri e propri proiettili. “Ho cercato proprio ieri - afferma ancora Errante - di parlare con qualche operaio della ditta per fare presente la grave situazione, ma sono stato apostrofato in malo modo e mandato a quel paese.

Desidero ringraziare i Vigili del fuoco di Castelvetrano per la tempestività e la competenza la grande professionalità dimostrata come sempre nell’aiutarci ad uscire dalla casa in cui eravamo praticamente imprigionati”.