Minibus si ribalta sulla A29, rampa chiusa al traffico. Polizia Stradale e Vigili del Fuoco sul posto

di: Redazione - del 2025-05-15

Si è ribaltato un pulmino di linea con a bordo 5 persone poco prima delle 18, che percorreva la A29 carreggiata Trapani-Alcamo, sulla rampa che immette in direzione Palermo. Per fortuna nessun ferito. Al momento la rampa è chiusa al traffico. Per chi deve andare a Palermo proveniendo da Trapani deve prolungare fino a Gallitello e poi andare in direzione Palermo.

L'incidente autonomo avvenuto per cause che sono in corso di accertamento, non si esclude che il forte vento e la pioggia probabile cause del ribaltamento. Operatori dell'Anas, agenti della Polizia Stradale, sanitari del 118 e Vigili del Fuoco sul luogo dell'incidente. Le ambulanze sono giunte da Alcamo e Calatafimi.

La ditta proprietaria del mezzo è la Sais Trasporti che si occupa della tratta Trapani-Palermo.

Nota dei Vigili del Fuoco: "Alle 17.45 circa di oggi una squadra del Comando di Trapani é intervenuta per l'incidente autonomo e di un pulmino di 15 posti rimasto incastrato tra i due guardarail della bretella autostradale di accelerazione, direzione Alcamo, dopo la biforcazione per Mazara-Palermo. Sono 5 le persone coinvolte, di cui solo 2 hanno avuto bisogno delle cure sanitarie presso la l'ospedale di Alcamo".