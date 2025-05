Mazara, crollano due solai in via Pisa, Vigili del Fuoco in azione per la messa in sicurezza

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-15

Oggi alle ore 11.24 circa, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani e il funzionario di guardia sono intervenuti in località Mazara del Vallo, via Pisa n. 38, per il crollo dei solai di una palazzina di civile abitazione a due elevazioni f.t., di cui il piano terra era disabitato ed il 1° piano abitato da un nucleo familiare costituito da 4 componenti. Sul posto si è constatato che il solaio di copertura del vano camera da letto dell’appartamento del 1° piano, costituito da un incannucciato ricoperto da una soletta, di superficie pari a circa 18 mq., è interamente crollato, provocando contestualmente a causa del peso, il crollo del solaio sottostante dell’appartamento di piano terra, senza arrecare alcun danno alle persone.

A causa del crollo, la parete attestata sulla sottostante via Pisa è rimasta “a bandiera, libera degliammorsamenti alle murature laterali. La probabile causa del crollo è da attribuirsi all’ammaloramento e all’infradiciamento delle travi del solaio di copertura, tant’è che le stesse si sono tranciate nettamente nel punto di fissaggio ai muri. Si ritiene, pertanto, necessario ed urgente disporre, a cura di chi di dovere e sotto la direzione di un tecnico qualificato, la messa in sicurezza della parete prospiciente la via Pisa al fine di scongiurare un eventuale crollo della stessa.

Inoltre si richiede la rimozione di tutto il materiale ammassatosi nel vano di piano terra ove si è verificato il crollo, nonché la copertura del tetto mediante teloni, al fine di evitare, in presenza di avverse condizioni atmosferiche, un aggravio delle già precarie condizioni di staticità. Nelle more, a scopo precauzionale ed a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, e fino a quando non vengono ripristinate normali condizioni di sicurezza, è necessario inibire il transito veicolare nella predetta via Pisa, mentre per consentire il transito pedonale deve essere installata a perfetta regola d’arte, una apposita struttura di protezione, tipo “mantovana”, con copertura rigida, nel tratto sottostante dal civico 40 al civico 34 della via Pisa.