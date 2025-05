Triscina, avviati i lavori della rete fognaria, si dovrebbero ultimare come da cartello entro due anni

di: Elio Indelicato - del 2025-05-16

Al via i lavori per la realizzazione dell’impianto fognario nella frazione di Triscina, che si dovrà collegare al depuratore di Castelvetrano di via Errante Vecchia distante otto chilometri. E così dopo tanti rinvii il Commissario straordinario unico per la depurazione ha consegnato i lavori per la realizzazione della rete che partirà dalle abitazioni a confine con Tre Fontane per poi arrivare al centro. Un’opera imponente con un finanziamento di 14 milioni circa da parte dell’Unione europea. I lavori saranno effettuati dalla Comer Costruzioni e da come viene indicato nel cartello dei lavori, si dovrebbero ultimare entro due anni.

Settanta chilometri di rete, cinque vasche di accumulo collocati nella parte bassa adiacente l’arenile, i cui lavori si dovranno per legge effettuare a maggio, il mese che ha meno impatto sugli equilibri ambientali dell’arenile. L’architetto Vincenzo Barresi, che rappresenta professionalmente il collegamento tra il Rup e il Comune di Castelvetrano precisa che "Gli scavi interesseranno le strade di uso pubblico e non quelle private chiuse a volte da cancelli sulla via del Mediterraneo".

Saranno cinque le vasche di accumulo con i gli impianti di rilancio collocati sull’arenile che risulterebbero dal progetto redatto dall’ingegnere Cinzia Caradonna. Poi ci sarà una tubazione principale collocata a monte della frazione pare all’ingresso per Castelvetrano che arriverà direttamente all’impianto di depurazione seguendo parte della stessa provinciale per Castelvetrano. Un’opera già concepita già sin dal 2012, quando il Comune ottenne un finanziamento di 36 milioni di euro.

Nel 2015 era stato approvato il progetto definitivo prodromico all’inizio dei lavori. Poi una serie di ritardi fino a quando la struttura commissariale ebbe a prendere in mano il progetto assegnandoli ad una impresa che si scoprì poi non avere i requisiti di legge. Adesso l’associazione temporanea di imprese la Comer Costruzioni meridionale dovrà iniziare i lavori sull’area suddivisa in nove bacini di collettamento. Per Triscina sarebbe veramente una svolta.