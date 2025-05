Contrasto alla movida selvaggia a Tre Fontane. Divieto vendita alcolici e “suggerita” musica sotto fondo. Multe fino a 5 Mila Euro

del 2025-05-17

Domenica scorsa la nostra Redazione denunciava per prima i fatti violenti avvenuti sabato notte a Tre Fontane. Nei giorni successivi tanti cittadini e gli stessi gestori dei locali hanno confermato la gravità della situazione e dopo la nostra diretta con alcuni cittadini direttamente in Piazza a Tre Fontane è seguito un incontro tra il Sindaco Castiglione e i gestori dei locali. Con l’ordinanza n. 107 del 16 Maggio a firma del sindaco Giuseppe Castiglione arriva la stretta alla mala movida.

Nello specifico, per 30 giorni, viene vietata la vendita all’interno dei locali notturni e non (incluso lidi, pizzerie, bar) di bevande alcoliche e superalcoliche dall’una alle 3.

Per gli esercizi del settore alimentare (incluso distributori automatici) il divieto scatta già dalle 22 e sino alle 24. In ordine alle emissioni sonore nei locali l’invito è quello di mettere musica di sottofondo. Per chi non rispetta i divieti sono previste multe da 500 € a 5000 €.