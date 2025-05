Santa Ninfa, accoglienza e formazione di tirocinanti provenienti da Università e centri formativi

di: Mariano Pace - del 2025-05-20

Bilancio estremamente lusinghiero per l’Istituto Comprensivo Autonomo Luigi Capuana di Santa Ninfa in tema di: ”Accoglienza e Formazione di tirocinanti provenienti da realtà accademiche e formative del territorio siciliano”. Oltre 30 studenti e corsisti in formazione, infatti, hanno svolto il loro tirocinio presso l’Istituto scolastico di Santa Ninfa, arricchendo la comunità scolastica con nuove energie, idee e prospettive.

In dettaglio, sono stati accolti: 10 studenti dell’Istituto Superiore “Gentile” di Castelvetrano, coinvolti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO),5 tirocinanti ASACOM, in affiancamento al personale di sostegno, 16 tirocinanti dei corsi di specializzazione per il sostegno, distribuiti nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Santa Ninfa, Poggioreale e Salaparuta). E poi ancora: 1 tirocinante dall’Università di Enna e 4 tirocinanti dei percorsi abilitanti su disciplina.

I tirocinanti sono giunti da importanti centri di formazione come l’Università di Palermo, l’Università di Trapani, l’Università di Enna e il centro Formasys. Tutta la complessa attività è stata coordinata dall’insegnante Silvana Glorioso, affiancata dal prezioso supporto della segreteria scolastica e, in modo particolare, di Antonio Marcelli, figura di riferimento nell’organizzazione delle attività.

La dirigente scolastica, prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile, ha espresso profonda gratitudine nei confronti di tutti i docenti che, con spirito di collaborazione, professionalità e disponibilità, hanno accolto i tirocinanti all’interno delle proprie classi. “Accogliere futuri docenti e operatori scolastici – ha dichiarato la dirigente – rappresenta per la nostra scuola non solo un dovere formativo, ma anche un'opportunità preziosa di crescita reciproca. I tirocinanti portano con sé entusiasmo, nuove metodologie, e uno sguardo fresco sul mondo della scuola. Il confronto quotidiano arricchisce anche i nostri insegnanti, rafforzando quel clima di apertura e innovazione che da sempre caratterizza il nostro istituto. L’auspicio – ha concluso – è che questa importante esperienza possa proseguire anche negli anni a venire, rafforzando il nostro ruolo di scuola accogliente, dinamica e in dialogo costante con il mondo universitario e della formazione”.