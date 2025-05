“Non siamo contro la rete fognaria ma siamo preoccupati”. Lanciata una petizione

di: Redazione - del 2025-05-20

Sui social da qualche ora gira una petizione lanciata da Serena Navetta, nostra collaboratrice, che pone l'attenzione sui lavori della rete fognaria a Triscina. La petizione come riferito non è contraria alla rete fognaria ma alle preoccupazioni che sorgono sulla manutenzione negli a venire che rappresentano sempre dei punti interrogativi specialmente nelle nostre zone.

"Non sono un tecnico, è vero. Ma certe cose non serve spiegarle con i numeri, basta il buon senso. A Triscina stanno scavando sotto la spiaggia per mettere delle vasche che dovrebbero raccogliere i liquami e spingerli fino a Castelvetrano con dei motori. Tutto teoricamente sicuro, dicono. Ma io mi chiedo: e se qualcosa si rompe? Se lungo la condotta ci fosse un piccolo guasto, un intasamento, una perdita… che succede? Tutto torna indietro. E dove finisce? Proprio lì. In spiaggia. Sotto i nostri piedi.

E ancora mi chiedo: chi si occuperà della manutenzione? Perché, diciamolo chiaramente, qui da noi la manutenzione è sempre l’ultima ruota del carro. Si interviene solo quando il danno è fatto. E a quel punto è troppo tardi. Questa petizione nasce proprio da questo: da una preoccupazione vera, condivisa, concreta. Non siamo contro la rete fognaria, ci mancherebbe. Ma vogliamo che sia fatta bene, con responsabilità, con lungimiranza. Perché Triscina è il nostro mare, la nostra casa d’estate, il ricordo dell’infanzia di tanti. E non possiamo rischiare di perderla per sempre. Firma anche tu. Per dire che ci tieni. Per dire che non ti fidi del silenzio".