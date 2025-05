Muraglione pericolante, Comune di Castelvetrano incontra Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico

di: Redazione - del 2025-05-20

Nella giornata di ieri, l'assessore alla Protezione civile del Comune di Castelvetrano, Salvatore Ingrasciotta e l'Arch. Paquale Calamia si sono recati presso la sede del Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico al fine di porre all'attenzione del Dott. Sergio Tumminello, l'annoso problema che insiste su Marinella di Selinunte che riguarda il muraglione della via Usodimare Antoniotto e l'area di via Vivaldi.

L'incontro è stato voluto dall'Assessore del comune di Castelvetrano per attivare le procedure al fine dell'ottenimento di finanziamenti per il consolidamento e la messa in sicurezza delle aree interessate ricadenti in zona R4P4, come gravità di dissesto idrogeologico, lo stesso ringrazia l'Assessore Regionale On. Mimmo Turano per aver fissato celermente l'incontro. L'iter sarà seguito passo per passo affinchè il Comune di Castelvetrano possa ottenere il finanziamento che miri a mettere in sicurezza le aree interessate.