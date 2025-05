di: Redazione - del 2025-05-18

Stroncato da un malore mentre era alla guida del suo trattore. È morto così G. I. agricoltore campobellese di circa 75 anni. L’uomo si trovava in un tratto di campagna tra Tre fontane e Campobello di Mazara. Un passante ha chiamato i soccorsi ma ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono giunti Carabinieri, 118 e i vigili del fuoco di Mazara.