Inaugura a Santa Ninfa la boutique "Le torte di Cati", un piccolo paradiso del gusto e della bellezza

di: Redazione - del 2025-05-18

Inaugurata ieri sera a Santa Ninfa la boutique "Le torte di Cati”. Un piccolo paradiso del gusto e della bellezza nei rinnovati ed eleganti locali dove sarà possibile trovare piccole ma deliziose delizie gastronomiche da consumare anche sul posto. Lo store inaugurato ieri alla presenza del Sindaco Carlo Ferreri vuole essere un luogo di intrattenimento dove andare a consumare le creazioni di Cati insieme ad un buon caffè o anche ad un assaggio del passito di produzione familiare. Nel corso della serata è stato presentato anche "Sicilian Nonni", il nuovo brand di famiglia Giaramida che vede alla guida il giovanissimo Nicolò e che si propone come obiettivo quello di esportare l'eccellenza del nostro territorio in tutto il mondo.

“Sono felice - ha dichiarato la stessa Cati - di intraprendere questo nuovo percorso in un luogo per me molto caro visto che un tempo c’era il panificio di famiglia. Insieme alla nostra famiglia iniziamo questa nuova avventura con il massimo impegno nella selezione dei prodotti e nell’offerta ai nostri clienti che vogliamo sia sempre di alta qualità. Un grazie speciale a mio marito Vito che è il grande artefice di tutto questo”.

Parole di soddisfazione sono state espresse dal primo cittadino Carlo Ferreri che così ha commentato: “Sono orgoglioso di avere concittadini così laboriosi. Come Amministrazione il nostro compito è quello di assistere e sostenere gli imprenditori che vogliono investire sul territorio”. La boutique “Le Torte di Cati” si trova all’ingresso di Santa Ninfa sulla sinistra dopo il rifornimento di benzina. Per info 3273504858