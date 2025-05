Santa Ninfa, successo all’Istituto Autonomo Comprensivo Luigi Capuana per l’attivazione di due progetti ”STEM”

di: Mariano Pace - del 2025-05-19

Successo all’Istituto Autonomo Comprensivo Luigi Capuana di Santa Ninfa per l’attivazione di due progetti:” STEM” per gli alunni della scuola primaria di Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale. Sono stati 43 i bambini che vi hanno partecipato, guidati dal formatore esperto Matteo Battiata e dalle tutor insegnanti Iana La Rocca e Francesca Zummo. “La necessità di potenziare l’apprendimento delle cosiddette discipline STEM si è manifestata -evidenzia Francesca Zummo- anche nel nostro istituto considerato che il rendimento scolastico degli studenti è strettamente legato alle competenze necessarie a navigare l’emergente nuovo mondo”.

Nei due piani progettuali, gli alunni sono stati impegnati in diverse attività esperienziali come: l’osservazione diretta della natura: piante, fiori e frutti e le loro varie parti, i pigmenti dei fiori quali strumenti per creare stampe naturali, la creazione di un erbario aromatico con descrizione e utilizzo delle erbe in campo culinario, cosmetico e medico. E poi ancora: osservazione di fenomeni atmosferici, in particolare dei tornadi, visione di video e Intervista a Paolo Torrisi esperto nel campo. Gioco quiz su Kahoot sull’argomento trattato,esperienze scientifiche sui fenomeni della capillarità, esperimento “il ponte arcobaleno”.

La tensione superficiale dell’acqua, una molecola d’acqua tende sempre a restare legata alle sue simili, ovvero si dice che le molecole d’acqua possiedono una notevole forza di coesione. “Lamine di sapone -evidenzia l’esperto Matteo Battiata- abbiamo realizzato dei telai di figure piane o solide in fil di ferro. Immergendo i telai nella soluzione e poi estraendoli con molta delicatezza, abbiamo ricavato le forme geometriche. Inoltre: Osservazione al microscopio, esame di acqua raccolta presso posti diversi ed individuazione in essa di larve, insetti , piante ed altro”.

Altre attività hanno riguardato: Lego education spike programmazione, realizzazione e osservazione del prodotto finito.Osservazione del sole col cannocchiale spiegazione di vari fenomeni solari, Tematiche STEM, tra cui lezioni sull’utilizzo di Tinkercad, sulla stampa 3D e su Arduino. E poi: approfondimenti al PC,Rielaborazione grafica, iconica e in power point delle esperienze fatte.

Inoltre oltre a lavorare sulle competenze tecniche, sono state proposte ai ragazzi anche attività per lo sviluppo delle competenze trasversali, durante le quali hanno potuto non solo acquisire maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e caratteristiche personali ma anche riflettere su alcune tematiche sociali.

Sono stati premiati con piccoli gadget gli alunni che hanno dimostrato maggiore partecipazione alle attività di soft skills. Quindi capacità di interazione, risoluzione di problemi, sviluppo di idee, gestione del tempo, assunzione di responsabilità. “I gruppi-conclude Battiata- si sono mostrati abbastanza entusiasti, interessati e partecipi al lavoro”.