Scontro auto-scooter in via Gentile, feriti due giovani

di: Redazione - del 2025-05-23

Per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia Municipale intervenuti, stamattina nella via Giovanni Gentile, strada a prolungamento del viale Roma a Castelvetrano un'autovettura Opel Agila ed uno scooter si sono scontrati. Nel sinistro sono rimasti feriti due giovani. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due ambulanze che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Castelvetrano.

Dalle prime informazioni pare che le condizioni dei giovani, da indiscrezioni trattasi di due studenti del Commerciale, non destino preoccupazioni. I giovani coinvolti nell'incidente e trasportati in Ospedali sono i castelvetranesi C.C. e C.F., rispettivamente di 17 e 18 anni, studenti dell'Istituto Commerciale.

Un tratto di strada che porta verso l'Istituto Commerciale ed il Liceo Scientifico molto trafficato negli orari di entrata ed uscita degli alunni dove la prudenza deve essere massima. Sul posto gli agenti del corpo della Polizia Municipale.