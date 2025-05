“Qualcuno adotti Bruto. Dopo anni in strada ha conosciuto le prime carezze”. Appello ai nostri lettori

di: Redazione - del 2025-05-23

“Aiutiamo Bruto a trovare un padrone”. Con questo appello alla nostra redazione tramite il servizio whatsapp ci hanno scritto diversi amici di Bruto che si stanno adoperando per trovare un nuovo padrone. Bruto.

E' un bellissimo cucciolone di circa tre anni, mix maremmano-border collie, ed è in cerca di un amico umano con cui condividere tante coccole e passeggiate. Piano piano inizia a fidarsi delle persone cercando contatto, una carezza, quelle attenzioni che non ha mai ricevuto quando viveva per strada. Bruto è stato recuperato a Selinunte ed è finito in canile. Per info contatti 3518022046.