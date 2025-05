Asp Trapani, Ferdinando Croce in lacrime si è dimesso da Direttore Generale

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2025-05-21

Il direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, si è dimesso dall’incarico. Secondo quanto riporta l'Ansa, l'ormai ex DG, sospeso per 60 giorni per via del caso "ritardi referti" davanti alla Commissione Sanità dell’Assemblea regionale siciliana, riunita stamani per ascoltarlo.

Croce ha parlato per circa un’ora e mezza manifestando amarezza ed in lacrime. E dicendo di avere inviato per pec le proprie dimissioni.