Selinunte, Direttore Parco chiede blocco vendita biglietti concerto "Mochakk", Crescente: "Evento mai approvato"

di: Comunicato Stampa - del 2025-05-21

Potrebbe diventare il concerto della discordia quello che si dovrebbe, ormai il condizionale è d'obbligo, svolgere il prossimo 15 agosto sotto il Tempio E di Selinunte e che vedrebbe sul palco l'artista internazionale Pedro Luis Nunes Maia, conosciuto con lo pseudonimo Mochakk, DJ e produttore musicale brasiliano. Infatti dopo essere stato annunciato sui social, e con la prevendita dell'evento avviata, questa sera è arrivato il comunicato a firma del Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Dott. Felice Crescente che chiede il blocco della vendita dei biglietti.

"Il concerto di Mochakk, annunciato e già messo in vendita da una società privata, - si legge nella nota - la FACE srls, per il 15 agosto sotto il Tempio E di Selinunte, non è mai stato approvato né confermato dal Parco archeologico. Che oggi mette un punto fermo: non c’è mai stato alcun interesse ad organizzare eventi di questo genere, seppure di un artista internazionale, e non c’è stata mai alcuna interlocuzione con la società.

Era stata soltanto avviata - spiega il Direttore - un’istruttoria preliminare su richiesta del Comune di Castelvetrano Selinunte che, come da legge regionale, ha diritto a organizzare manifestazioni dentro l’area del parco archeologico per cinque giorni ogni mese (articolo 24-ter, comma 4, della Legge regionale 20/2000). Il sindaco Giovanni Lentini aveva in un primo tempo inserito questo concerto nel più ampio festival Selinus 2025, che si svolge nel territorio di Castelvetrano, ma proprio in questi giorni ha comunicato che l’appuntamento era sì parte del programma, ma doveva gestirlo il Parco con la società FACE. Cosa che il Parco non aveva alcun interesse a fare.

D’altro canto la direzione, - chiarisce Crescente - che continuava a non ritenere questo concerto in linea con il suo progetto di tutela e conservazione del territorio di Selinunte, lo aveva già sottoposto al Comitato Tecnico Scientifico presieduto dal soprintendente di Trapani, che aveva sollevato dubbi e perplessità, riservandosi la possibilità di autorizzare il concerto.

Non si comprende perché il concerto sia stato annunciato e i biglietti già posti in vendita: il Parco archeologico di Selinunte chiede ufficialmente il blocco della prevendita e diffida da ogni comunicazione dell’evento legato al Parco. La stagione di Selinunte - conclude il Direttore - partirà a metà luglio e comprende teatro e musica in diversi spazi del parco archeologico, nel pieno rispetto e secondo le linee di salvaguardia e tutela del sito".