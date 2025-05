Truffe telematiche, INPS invita gli utenti a prestare attenzione a Sms e Mail

di: Redazione - del 2025-05-22

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha lanciato un vero e proprio allarme ai suoi utenti sulle cosiddette truffe telematiche chiamate phishing o smishing, che vengono perpetrate attraverso falsi messaggio di testo o mail. Agli utenti l'INPS ha mandato una mail volta a prestare attenzione.

"Gentile utente, ti informiamo che stanno aumentando le truffe online che usano il nome dell’INPS per rubare dati personali e finanziari. Queste truffe avvengono principalmente attraverso SMS o e-mail false (chiamate phishing o smishing), che sembrano inviate dall’INPS. Questi messaggi invitano a cliccare su link non ufficiali per verificare, confermare o integrare i propri dati per continuare a percepire prestazioni INPS, ottenere presunti rimborsi o altre motivazioni simili. Non farlo! È una trappola per rubare le tue informazioni personali.

Se fornisci i tuoi dati su tali siti, i truffatori possono:

- richiedere prestiti a tuo nome;

- aprire conti correnti fraudolenti;

- dirottare i pagamenti delle tue prestazioni;

- attivare, a tua insaputa, credenziali SPID a tuo nome;

- accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione fingendo di essere te.

Fai quindi attenzione a qualsiasi messaggio SMS o e-mail, apparentemente inviato a nome di INPS, che ti invita a cliccare su link in essi riportati, e ricorda che:

l’INPS non invia mai e-mail o SMS con link per confermare dati o ricevere rimborsi ma invitiamo sempre gli utenti ad accedere sempre e solo al sito istituzionale www .inps .it; le uniche e-mail con link che INPS invia sono quelle per le indagini sulla soddisfazione degli utenti, ma non ti chiederanno mai dati bancari o documenti; l’unico sito ufficiale dell’INPS è www.inps.it. Controlla sempre che l’indirizzo del sito che stai visitando termini con “.inps. it”, perché possono venire creati domini con denominazioni simili e ingannevoli (es. insp, ipns, inpis e simili); se hai dubbi, consulta il vademecum anti-truffe sul sito INPS, dove trovi esempi di messaggi falsi e consigli su come difenderti. Se ricevi un messaggio sospetto, non cliccare sul link e segnalalo subito".